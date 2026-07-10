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Look por el Mundial 2026: así fue la sorprendente transformación de Celeste Cid

La artista cumplió una promesa relacionada con la Selección Argentina durante el Mundial 2026 y mostró en redes sociales el resultado de su nuevo look.

Celeste Cid volvió a estar en el centro de la escena luego de mostrar un inesperado cambio estético que generó repercusión entre sus seguidores.

Celeste Cid volvió a estar en el centro de la escena luego de mostrar un inesperado cambio estético que generó repercusión entre sus seguidores.

  • Celeste Cid sorprendió con un nuevo cambio de look.
  • La artista cumplió una promesa tras un triunfo de la Selección Argentina.
  • Así fue el proceso de transformación que compartió en redes sociales.
  • El corte de pelo generó elogios entre sus seguidores y colegas.

Look por el Mundial 2026: Celeste Cid volvió a estar en el centro de la escena luego de mostrar un inesperado cambio estético que generó repercusión entre sus seguidores. La actriz decidió cumplir una promesa que había hecho antes de un partido de la Selección Argentina y se animó a un cambio de imagen que compartió con sus fanáticos a través de las redes sociales. Así fue su sorprendente transformación

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La protagonista de esta historia fue una cábala mundialista que comenzó como una apuesta entre ella y su estilista. Antes del encuentro de Argentina frente a Cabo Verde, ambos acordaron que, si el equipo nacional conseguía la victoria, la it girl se cortaría el pelo.

Luego del triunfo argentino, la protagonista tuvo que cumplir con su palabra y pasó por la peluquería para renovar su estilo. "¡Toca bancar!", escribió la artista al publicar las primeras imágenes del resultado, acompañadas por capturas de la conversación en la que había quedado sellada la promesa. Entre los mensajes de sus eguidoores, aparecieron elogios sobre su nuevo aspecto y la facilidad con la que suele animarse a diferentes estilos.

Cómo fue la impactante transformación de Celeste Cid

La historia detrás del cambio de look comenzó con una charla informal entre la actriz y su estilista. Él fue quien le propuso el desafío: si Argentina ganaba el partido, ella debía aceptar el rediseño capilar. Aunque al principio la idea generó nervios, Celeste terminó aceptando el acuerdo.

Tras la victoria de la Selección Argentina, la artista recordó la promesa y volvió al chat con un mensaje cargado de humor. "Auxilio", escribió al darse cuenta de que debía cumplir con lo pactado, mientras su estilista reaccionaba entre risas. Finalmente, la figura del espectáculo se animó al cabello corto y mostró orgullosa el resultado en sus redes, donde sus seguidores acompañaron el cambio con miles de interacciones. La famosa apostó por una melena mucho más corta y un tono oscuro que le dio un estilo renovado y sofisticado. En las fotos y videos que compartió, se mostró frente al espejo con su nuevo peinado y dejó ver el proceso de transformación.

El nuevo corte de pelo no es la primera transformación estética que protagoniza Cid. La celebridad suele experimentar con diferentes looks y en varias oportunidades sorprendió con cambios que marcaron distintas etapas de su vida personal y profesional. Meses atrás, había elegido un tono cobrizo intenso con flequillo y una renovación más descontracturado, una apuesta que también había generado gran repercusión en redes sociales.

Con este nuevo look, Celeste Cid volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Esta vez, la transformación llegó acompañada de una historia especial: una promesa futbolera que terminó convirtiéndose en una nueva apuesta de estilo durante el Mundial 2026. El cambio visual rápidamente recibió comentarios positivos de sus seguidores y de varias figuras del espectáculo, quienes destacaron la elección estética de la estrella de la pantalla.

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