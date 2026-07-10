Es argentino, estuvo a metros de los jugadores en el Mundial 2026 por el himno y se volvió viral: qué hizo

El joven contó cómo vivió desde adentro la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde, donde su emoción al cantar el himno terminó recorriendo las redes sociales.

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, un joven argentino se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada. Se trata de Lautaro Cuchietti , de 26 años, quien fue elegido para representar a los voluntarios de la FIFA durante la ceremonia de apertura en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las imágenes del momento, en las que se lo ve cantando con mucha emoción el himno nacional , fueron compartidas por miles de usuarios y rápidamente captaron la atención del público. La repercusión también puso en valor el trabajo que realizan los voluntarios, quienes cumplen un papel clave en la organización y el desarrollo del Mundial.

La participación de Lautaro Cuchietti en el Mundial fue el resultado de una decisión que tomó mucho antes del inicio del torneo. En una entrevista con Infobae en Vivo, contó que se inscribió como voluntario de la FIFA un año y medio antes con el objetivo de vivir la competencia desde adentro y formar parte de su organización.

El joven explicó que su pasión por el fútbol y por la Selección Argentina fue el principal motivo para dar ese paso. "Soy una persona muy pasional , sobre todo cuando se trata de fútbol y ni hablar cuando se junta el fútbol con mi país. Ahí es como un choque de dos potencias", expresó. Además, aseguró que priorizó el cumplimiento de ese sueño por encima de cualquier limitación económica.

Durante la inscripción para participar, tuvo que seleccionar una sede y un área de interés, y decidió apostar por esa ciudad por su fuerte presencia latina y el ambiente futbolístico que podía generar. “Yo elegí Miami porque supuse que podía ser la que mayor folclore futbolístico pueda llegar a tener por cantidad de latinos, sin saber qué partidos iban a jugar y rezando que Argentina tenga un partido acá” , explicó.

Después de un extenso proceso de selección, el joven recibió la propuesta para formar parte del equipo encargado de las ceremonias previas a los encuentros. Su función incluyó tareas dentro del campo de juego, como portar banderas y colaborar con la organización protocolar antes del inicio de cada partido. Además, aseguró que aceptó la oportunidad más allá del puesto específico por la posibilidad de vivir de cerca uno de los eventos más importantes del fútbol mundial.

Todavía le queda participar en dos partidos más. Redes sociales

Su gran momento llegó en la previa del partido de la Albiceleste ante Cabo Verde, la gran revelación del certamen. La emoción de Cuchietti durante la ceremonia quedó reflejada en un video que terminó recorriendo las redes sociales. Mientras cantaba con entusiasmo el himno argentino, fue grabado y recién descubrió la existencia de esas imágenes al día siguiente. “Yo ya estaba muy feliz por haberlo vivido, pero no tenía ningún registro”, explicó. Además, definió el video como “un regalo” y aseguró que lo conservará como un recuerdo inolvidable de esa experiencia.

Tras haber cumplido uno de sus grandes objetivos, Cuchietti adelantó que todavía le quedan dos compromisos como voluntario en Miami: el cruce de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra y el partido por el tercer puesto. Además, aseguró que la experiencia ya superó todas sus expectativas. “Estoy 100% feliz. La verdad que para mí esto ya es mucho más de lo que soñé”, resumió.