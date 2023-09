Misiones de Espionaje, en Netflix: el atrapante documental de 8 capítulos que hay que ver

La producción trae a la luz acciones de espías estadounidenses junto con pares de Gran Bretaña y reconstruye unas siete operaciones, crueles e impactantes. Se trata de la Operación Jawbreaker, Operación Pimlico, El complot para matar al Papa, Operación Wrath of God parte 1 y 2, Proyecto Azorian, Operación Just Cause y Espías Talibanes.

misiones

Algunas misiones fueron más exitosas que otras, y aunque lo cierto es que los estadounidenses cuentan sus vivencias en tono triunfalista, aunque en algún punto de la narración se reconoce que resultó decepcionante tener que marcharse del país, sin haber logrado los objetivos perseguidos.

Los productores de la serie ponen frente a la cámara algún embajador, figuras clave y sobre todo diversos agentes estadounidenses involucrados.

Sinopsis de Misiones de Espionaje, el imperdible documental de Netflix

Agentes de inteligencia del MI6 hasta la CIA revelan datos sobre el arte del espionaje, las campañas de la Guerra Fría y los golpes de Estado perpetrados por personal encubierto.

Tráiler de Misiones de Espionaje

Reparto de Misiones de Espionaje