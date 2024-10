Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Brillante: "Por favor no cierren el INCAA"

"Muchas gracias, por favor no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre" , dijo "La Chiqui" al recibir su premio y destacar la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como fueron haciendo varios de los premiados de la noche.

La diva miró al público y reveló que le da mucha alegría que se haga una fiesta de este estilo: "¡Qué noche tan linda! Están Susana y la Borges. Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino, toda mi familia lo es. Mi querido hermano José Martínez Suárez, mi hermana Goldi, que también hizo cine y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. En mi casa se amaba y se sigue amando el cine, no se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de habla hispana".

Para finalizar, la diva le puso un poco de humor a su discurso y recordó la frase del Martín Fierro: "Desde las 6 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida... Estoy muy contenta. Como decía e Martín Fierro 'los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si se pelean, nos devoran los de afuera, que no nos devoren'".