El exabrupto de Mirtha Legrand al revelar por qué no volvió a hacer cine

“Yo nunca pensé en hacer una carrera en la televisión, jamás. Pensaba dedicarme al cine, y al teatro también”, confesó Legrand cuando recordó que protagonizó más de 30 películas.

En esa línea también se sinceró al asegurar que no le gusta mucho el teatro, ya que “me cansa el escenario”. “Siempre tengo miedo de olvidarme la letra. Soy espectadora de teatro, yo iría todas las noches al teatro, pero no me gusta hacerlo”, se justificó.

En esa conversación con sus invitados, Calabró le preguntó si no extraña hacer cine, a lo que respondió: “El cine sí. Me gustaría ser más joven para hacer cine. Pero el cine es para gente más joven. Si no, hacés las características que son horribles, como una viejita. No, ¡andá a la mierda!”.

Tras las carcajadas, Mirtha aseguró que se siente mejor y le encanta hacer la televisión, lugar donde lleva al aire 50 años entre los almuerzos y ahora cenas.

¿Carmen Barbieri confirmó el romance con Alberto Martín?: “Estamos en eso”

En medio de los rumores de un posible romance con Alberto Martín, Carmen Barbieri dio detalles de cómo es su relación con el actor, con quien comparte el ciclo televisivo Mañanísimas (eltrece).

Luego de estar hablando de la cantidad de trabajo que tiene la también actriz, Osvaldo Laport cambió completamente el eje de la conversación y con picardía no dudó en preguntar: “¿Usted tiene pareja?”.

Fiel a su estilo, la mamá de Federico Bal no esquivó a la pregunta despejo todo tipo de dudas: “Ah, mi querido Alberto Martín. Somos amigos. Es un gran comediante. Sigue siendo buen mozo y rompe corazones”.

También confesó que ambos comparten mucho tiempo ya que “vamos al teatro juntos, cenamos, me deja en casa y me da un beso”. Sin embargo, se animó a revelar un poco más de su relación: “Te voy a dar la primicia a vos, Mirtha, todavía no pasó nada. Estamos en eso”.