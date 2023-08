Mirtha Legrand fue a ver a Luis Miguel y se metió en la polémica sobre su doble: qué dijo

En cuanto al show, arribó con su familia y un grupo de amigos la ayudó a ubicarse en las primeras filas para que vean bien el show. Estuvo la mayoría del tiempo y unas canciones antes del final, decidió irse para evitar el tumulto de gente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEugeCabral%2Fstatus%2F1691652878006440105&partner=&hide_thread=false Siempre con gestos tan únicos! Se baja del escenario para saludar a la señora Mirtha Legrand, y entregarle rosas.

Te amamos @lmxlm #LuisMiguel pic.twitter.com/owzlViJdgX — Euge Cabral (@EugeCabral) August 16, 2023

El artista se bajó del escenario para poder saludarla y ella aprovechó a opinar en TN: “no es un doble”, confirmó. “Yo la verdad eso que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando. “¿Qué va a ser el doble?”.

Luis Miguel agotó las entradas para el show de Córdoba en menos de seis horas

Las entradas para el show que está previsto brinde el cantante mexicano Luis Miguel en marzo del año que viene en el estadio de Instituto de Córdoba se agotaron rápidamente este lunes en menos de seis horas a la venta, informaron desde la organización del evento.

luis miguel Fernando Gens

El Rey Sol se encuentra en el país en el marco de una serie de 10 shows que brinda en el Movistar Arena, aunque anunció que en 2024 regresará al país para cantar en Córdoba y en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

Desde la organización advirtieron a las fanáticas en las redes sociales para que no compren entradas falsas: “Recordá. No compres entradas en sitios no oficiales. Los tickets ya están agotados”.