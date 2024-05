Mirtha Legrand: "A ciertos personajes habría que tenerlos sin comer varios días para que sepan qué es tener hambre"

En tal sentido, marcó su tristeza por la situación del país y su deseo. "Me angustia cómo está la Argentina y también el mundo. Siempre pienso '¿llegaré a ver un país normal?' Yo quiero que mi país salga adelante", expresó.

También manifestó su desasosiego tras un hecho que observó: "Me involucré con todos los gobiernos y si tuve que criticar lo hice, siempre fue así. La otra noche, desde el balcón vi un cartonero que iba con un chiquito de la mano a la madrugada, con lluvia, y me puse a llorar sola. Me dio mucha tristeza".

En tanto, la conductora recordó un encuentro que mantuvo con Javier Milei durante una visita del Presidente a su programa: "Me gustaría ver al país floreciente, una palabra que no uso nunca. Hasta le pregunté a Milei si la había dicho bien. Me dijo que sí y que también quería lo mismo. Recuerdo el momento, cuando se emocionaron Fátima Florez y él. Salió así, espontáneamente. Fue el final de la entrevista".

"A veces estoy recostada en la cama y pienso '¿qué le pasará a la gente conmigo?' Se han volcado mucho a mí en este tiempo, me preguntan si creo que vamos a salir adelante, si vamos a estar bien, como si yo fuera a manejar el país. La gente siempre es muy amable conmigo. Lo noto en los teatros, me quieren besar, me aplauden. Es emocionante. Se me vienen encima y es muy lindo", destacó sobre el vínculo con sus seguidores.