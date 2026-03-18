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Se acabó la espera: cuándo y a qué hora es la final de Masterchef Celebrity

A las semifinales llegaron Maxi López, Sofía "La Reini" Gonet, Ian Lucas y Claudio “Turco” Husaín, pero finalmente, los jóvenes influencers se ganaron el pase al último programa para definir el campeón de la competencia.

Ian Lucas y La Reinis son los finalistas de Masterchef Celebrity 2026

Ian Lucas y La Reinis son los finalistas de Masterchef Celebrity 2026

En una semifinal en la que los participantes dejaron todo, finalmente se conocieron quiénes son los finalistas para Masterchef Celebrity 2026: Sofía “La Reini” Gonet enfrentará a Ian Lucas pelearán por definir el campeón de la competencia.

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En una gala decisiva, los influencers junto a Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín debieron enfrentarse a una exigente prueba bajo la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Tras superar una prueba de alto nivel, que consistió en preparar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, junto a un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico, finalmente el cantante y la modelo convencieron al jurado y se aseguraron su lugar en la gran final.

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Masterchef Celebrity: cómo y cuándo será la gran final

La definición del reality de Telefe, no será en una sola emisión, ya que la producción decidió dividir la final en dos programas: será en dos emisiones.

La primera parte será trasmitida este miércoles 18 de marzo a las 21:15, donde tanto Ian Lucas como La Reinis deberá armar un menú completo de tres pasos: entrada, plato principal y postre, que el jurado evaluará en cada detalle, desde la creatividad de los platos hasta la precisión en la ejecución en un plazo de 120 minutos.

Mientras que la gran final tiene fecha para el jueves 19 de marzo, también a partir de las 21:15, y donde finalmente se conocerá al ganador o ganadora.

El ganador no solo podrá alzar el trofeo, sino que además, se hará de 50 millones de pesos que entrega la producción.

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