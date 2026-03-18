Se acabó la espera: cuándo y a qué hora es la final de Masterchef Celebrity A las semifinales llegaron Maxi López, Sofía "La Reini" Gonet, Ian Lucas y Claudio “Turco” Husaín, pero finalmente, los jóvenes influencers se ganaron el pase al último programa para definir el campeón de la competencia. + Seguir en







Ian Lucas y La Reinis son los finalistas de Masterchef Celebrity 2026

En una semifinal en la que los participantes dejaron todo, finalmente se conocieron quiénes son los finalistas para Masterchef Celebrity 2026: Sofía “La Reini” Gonet enfrentará a Ian Lucas pelearán por definir el campeón de la competencia.

En una gala decisiva, los influencers junto a Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín debieron enfrentarse a una exigente prueba bajo la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Tras superar una prueba de alto nivel, que consistió en preparar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, junto a un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico, finalmente el cantante y la modelo convencieron al jurado y se aseguraron su lugar en la gran final.

Embed - Ian Lucas y La Reini son los finalistas de Masterchef Celebrity 2025/26 Masterchef Celebrity: cómo y cuándo será la gran final La definición del reality de Telefe, no será en una sola emisión, ya que la producción decidió dividir la final en dos programas: será en dos emisiones.

La primera parte será trasmitida este miércoles 18 de marzo a las 21:15, donde tanto Ian Lucas como La Reinis deberá armar un menú completo de tres pasos: entrada, plato principal y postre, que el jurado evaluará en cada detalle, desde la creatividad de los platos hasta la precisión en la ejecución en un plazo de 120 minutos.