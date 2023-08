Miley Cyrus contó porque no quiere hacer giras: "El nivel de..."

A propósito de su nuevo tema Used to Be Young, Miley Cyrus reapareció en un video en redes sociales y dio detalles de cómo fue el origen de la canción y las repercusiones del videoclip lanzamiento. Al mismo tiempo, la artista también reveló porque decide hacer giras espaciadas y no globales y argumentó que en parte se debe a su salud mental.

La exchica Disney se valió del perfil que debe mantener durante las presentaciones y la exigencia que eso le genera. "Hay un nivel de ego que tiene que representar un personaje, que siento que se usa en exceso cuando estoy de gira y, una vez que se enciende, es difícil apagarlo. Y creo que cuando entrenás tu ego todas las noches para estar activo, ese es el interruptor más difícil para mí de apagar", argumentó sobre el costado psicológico de subir a los escenarios.

Su última gira hecha de forma masiva fue la que respaldó al disco Bangers, en 2014. Es por eso que en el último tiempo Miley Cyrus sólo se limitó a actuar en festivales en sets de televisión y en presentaciones esporádicas.

Sobre su ultima presentación masiva, dijo: "Después del último concierto en 2014, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo «no puedo», porque «no puedo» es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?", se preguntó.

Sus declaraciones despertaron impacto entre la prensa y sus seguidores, es por eso que la cantante norteamericana debió aclarar que no tiene nada en contra a la hora de recibir el afecto de los fanáticos.

"Para mayor claridad, me siento conectada con mis fans AHORA más que nunca. Cuando yo gano, NOSOTROS ganamos. Incluso si no los veo cara a cara todas las noches en un concierto, siento a mis fans profundamente en mi corazón" reflexionó en una publicación.

El nuevo tema de Miley Cyrus "Used to Be Young"