Miley Cirus se sumó a las microbikinis total black que arrasará en la temporada 2024

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores en Hawai con un look en el que vistió una microbikini a orillas del mar. La cantante decidió tomarse un descanso de su agitada agenda y pudo hacerse tiempo para pasar unos días en las playas de este destino turístico, en donde además pudo practicar snorkel.

En este lugar, se mostró con una microbikini negra que marca tendencia. El conjunto que eligió contó con dos piezas, con un top que hizo visible alguno de sus tatuajes y una bombacha colaless. A su look además le sumó unos grandes aros dorados y unos lentes oscuros.

Miley Cirus microbikini negra Instagram

Hace pocos días, la cantante presentó su nuevo tema Used to be Young e inmediatamente se metió entre los temas más escuchados del momento. Antes de volver a su gira en donde retomará con las funciones en vivo con shows y conciertos, la también actriz se mostró sin maquillaje, con rastros de tener el pelo mojado por el mar y con parte de su colección de microbikinis, una de sus prendas favoritas.

microbikini Miley Cirus Instagram

Miley Cirus microbikini negra Instagram

Mientras Messi está en Argentina, Antonela Roccuzzo se lució en una gala con un vestido total white

Antonela Roccuzzo deslumbró con su look off white en México. La empresaria participó del evento organizado por la firma Tiffany & Co en ese país ya que suele colaborar con esta marca de joyas estadounidense. Se fotografió con varios invitados y se la vio acompañada por su amiga y representante Cuca Travy.

La rosarina que cuenta con más de 36,8 millones de seguidores en Instagram se ha convertido en una referente en el mundo de la moda y en una figura a la que suelen buscar las firmas de lujo más exclusivas. A este evento organizado en México, asistió con un vestido plateado con el que sorprendió en la alfombra roja de la cita. A su look le sumó un collar de diamantes con forma de hojas y unos pendientes a conjunto.

Antonela Roccuzzo vestido Instagram

Mientras su marido se encontraba entrenando y preparándose para el primer partido de las Eliminatorias rumbo al próximo mundial, ella continuó con su trabajo y adaptación a las actividades en el nuevo continente al que se mudaron por el nuevo equipo en el que juega Messi. La familia se encuentra feliz y acompañada por parejas amigas como las de Jordi Alba y Sergio Busquets, con las que mantienen una gran relación