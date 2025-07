Se separaron Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, una de las parejas más queridas

Las sospechas que el amor se había terminado comenzaron hace un tiempo cuando ambos ya no se mostraban más juntos en redes sociales e incluso algunos vecinos aseguraron que ya no lo veían al exdelantero frecuentar en el barrio donde vivía y retiraba a las hijas en otro lugar.

La noticia la confirmó en las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró haber conversado con el exjugador de Boca y finalmente aseguró estar separado. “No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación”, respondió el ex – Banfield y aseguró que “La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos”.

El panelista de ESPN brindó una explicación de la ruptura y despejó cualquier tipo de especulaciones de terceros en discordia. Además, aseguró que “no pasó absolutamente nada de eso” y “quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo”.

En referencia a la modelo y madre de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, no escatimó en elogios: “Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar”.

Chats de Darío Cvitanic Los chats de Darío Cvitanich a Juan Etchegoyen confirmando su separación de Chechu Bonelli

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, separados

Tras 14 años de relación, desde mayo comenzó a circular los rumores en entorno a la pareja de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, que si bien ellos no habían dado referencias a su situación, desde el entorno de ambos daban por confirmado la separación.

Si bien hasta ese momento, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la ruptura data desde hace abril cuando ya al exdeportista “no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”. “Le escribí a ella y nunca me contestó ni para decirme sí o no”, sumó el periodista.

chechupng.png Chechu Bonelli celebró los cinco años de amor con una romántica dedicación a Darío Cvitanich

Por su parte, Yanina Latorre se comunicó con una amiga de la modelo que también confirmó la información: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”.

La última foto juntos en las redes sociales de la modelo fue a para la Navidad de 2024 cuando la periodista publicó una imagen familiar, pero dos días después “celebró” el aniversario de 10 años.

“Hoy se cumplen 10 años del ‘si quiero más lindo de mi vida’.10 años recorriendo esta vida a tu lado. En medio de turbulencias fue cuando más fuerte me apretaste. Por muchos, muchos más años juntos amor de mi vida. NO ME SUELTES NUNCA, esta aventura continúa juntos. TE AMO”, escribió junto a un video con imágenes del casamiento.