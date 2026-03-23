Maxi López respondió la acusación de estafa de Ezequiel Schelotto: "No puedo tener un socio así"

El exparticipante de MasterChef Celebrity rompió el silencio sobre su exsocio y contó su versión de la historia. Tensiones internas y falta de transparencia.

Maxi López respondió las acusaciones de estafa realizadas por Ezequiel Schelotto , excompañero suyo y parte del FC Paradiso , y advirtió que le habían planteado un proyecto "de una manera" y cuando empezó "fue completamente diferente". "Si no están bien las cosas, no están las bases, no puedo tener un socio así ", resumió.

El ex jugador de Fútbol había sido compañero de equipo de Schelotto en los clubes Catania y en el Chievo Verona. El proyecto al que se refiere el exfutbolista era la adquisición del 40% de las acciones del FC Paraiso . Entre las cosas que descubrió del club mencionó conflictos personales entre el presidente y Schelotto, deudas y movimientos que, según su versión de la historia, no figuraban en los libros contables del club.

Schelotto había reclamado que retiró su inversión sin previo aviso y que tuvo que compensar ese dinero de su propio bolsillo. "Se creó una situación muy complicada cuando él se fue y no les dijo nada. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele . Yo perdí mucho dinero y no sé si lo voy a recuperar, la verdad, pero qué voy a hacer, se borraron todos. Me quedé yo solo", se lamentó el exjugador.

" Hago solamente los proyectos que me hacen sentir bien y que tienen los valores que yo creo que son los que corresponden", sentenció Maxi López este lunes en América TV.

Si bien laboralmente la relación no funcionó, el influencer aclaró que se sigue hablando con Schelotto. " Mi amistad con mis amigos es siempre nuestra ", deslizó. Había sido parte del proyecto empresarial en el sector deportivo de Suiza apenas iniciaba su vida en el país de su prometida, Daniela Christiansson .

"Hoy puedo tener a mis hijos todos juntos y ese es el valor y por lo que luché los últimos años", explicó el exdeportista y concluyó: "Yo decidí enfocarme en mi familia, enfocarme en mí mismo y tratar de hacer cosas para mí, porque trabajar con esa persona, no funcionaba".

Cómo se reconciliaron Wanda Nara y Maxi López

El primer acercamiento con su exesposa y madre de sus tres hijos mayores, Wanda Nara, lo inició ella y terminó en buen puerto: "Me dice: 'Yo necesito amigarme con vos'". "Te lo dije mil veces", le respondió el exfutbolista a la actriz.

"No me gusta pelearme. Trato de buscar siempre, cuando está el problema, me concentro en la solución", explicó López durante una entrevista con Martín Cirio, y puntualizó que el acercamiento se terminó consolidando cuando la empresaria atravesó un tema personal relacionado con su salud.

"Me dijo: 'Te necesito, vení'", detalló el influencer, y aclaró: "Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: 'Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… Quiero estar con mis hijos'".

López reconoció que puso "el orgullo de lado" porque recordó un consejo que le había dado su papá cuando tenía 10 o 12 años: "Un día, vos el orgullo lo vas a hacer un bollito y te lo vas a meter en el culo". De grande, entendió que, por sus hijos, era necesario "tragarse todo" para evitar que el conflicto escalara más.

El marido de Daniela Christiansson consideró que "es más copado" el vínculo actual que tiene con la conductora de MasterChef Celebrity. "Yo estoy completo, me siento completo y quiero que ella esté completa, porque si no me viene a romper las bolas a mí", remató entre risas.