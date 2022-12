¿Mauro Icardi se olvidó de Wanda Nara? Rumores de romance con Floppy Tesouro

Luego de pasar días difíciles por el accidente que sufrió practicando deportes extremos para un reality show que pronto saldrá por Telefe, y la dejó dejó en silla de ruedas, Floppy Tesouro volvió a disfrutar de la noche porteña y no pasó por desapercibida, ya que estuvo acompañada de Mauro Icardi. ¿Nace un nuevo romance?

En diálogo con A la tarde (América), la empresaria explicó que “fue una foto, una salida grupal con amigas y justo compartimos la misma mesa que Mauro”.

“Tenemos muchos amigos en común. Una foto de amigos, una salida. Como puso él ‘noche de amigos’”, dejó en claro y agregó: “Yo soy muy tranquila, muy respetuosa, de decir las cosas como son... Y la verdad es que me llamé a silencio porque me parecía lo mejor en esta situación”, se sinceró.

Por último, no se contuvo y elogió al futbolista del Galatasaray: “Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. No me meto en esas cosas, soy muy prudente”.

“Nos cruzamos en tequila, compartimos mesa, buena onda, tenemos amigos en común, entiendo que saquen conclusiones a raíz de la foto, pero es una foto de amigos”, cerró.

La "salida de amigos” ente Floppy Tesouro y Mauro Icardi

La modelo y el futbolista coincidieron en la noche porteña el viernes 16 de diciembre, el la previa del final del Mundial Qatar 2022, donde se mostraron juntos, pero no solos, sino rodeados de amigos en común, como Pilar Mujica, Nacho Lecouna, entre otros.

Fueron a bailar en Tequila, pasaron toda la noche juntos, disfrutaron de charla y baile y, si bien no se los vio irse juntos, aseguran que la relación sigue por WhatsApp. Además, se siguen en Instagram y el futbolista no tardó en likear a una foto de la modelo en la que se mostró en bikini.

La actriz salió por primera vez a bailar después del accidente que sufrió durante la grabación del reality que saldrá en Telefe.

“Me fracturé ambos pies. Es muy difícil no poder pisar y manejar tu propio cuerpo, dependes de todo el mundo. La tengo a mi mamá en casa que es una soldada total, acompañándome en este proceso”, explicó la artista cuando sufrió el accidente que la tuvo más de dos meses en silla de ruedas.

Sobre la evolución de su accidente, aseguró que hace "kinesio pero ya camino normalmente, no uso tacos por un tiempo por cuidados y porque aún estoy molesta pero de a poco estaré al 100 % ya paso lo peor".