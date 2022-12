Mauro Icardi se metió en un vivo de Wanda Nara y le escribió mensajes muy picantes

De visita en la Argentina para asistir a un evento de su marca de cosméticos y pasar las fiestas con su familia, la influencer estaba charlando con sus seguidores sobre su situación sentimental. "Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto ", respondió al ser consultada sobre su vínculo con L-Gante.

Fue entonces que Icardi, quien estaba conectado de incógnito desde Estambul, le escribió en el chat: "No te hagas la boluda".

"Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas", la expuso minutos después el delantero. "Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada", agregó.

Wanda, por su parte, no respondió a ninguno de sus mensajes y solo se limitó a seguir charlando con sus fans. Pero Icardi no daba el brazo a torcer: "Sos la tóxica número uno, ¿o no?", escribió mencionando a Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de la empresaria. Por último, cerró con un contundente: "Dejá de aclarar tanto que oscurece".