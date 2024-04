Mauro confirmó cuál es su estrategia con Furia en Gran Hermano 2023: ¿relación por conveniencia?

El participante Mauro Dalessio confirmó que su relación amorosa con Juliana "Furia" Scaglione no fue parte de su estrategia en Gran Hermano 2023 , por lo que descartó que se haya acercado a ella por conveniencia.

Para responder, Dalessio fue directo: "No, en absoluto, por varias razones. Yo a ella se lo digo siempre. Es una persona que acá me ayudó un montón. Me ayudó mucho a mejorar conmigo mismo acá adentro y también a mostrarme que soy mucho más de lo que yo pienso de mí mismo, estoy super agradecido de eso". Con estas palabras, evidenció que Juliana es muy importante para él.

Por otro lado, Mauro aseguró: "Pero bueno, yo también quiero ganar, quiero estar en la final y el juego es el juego. Justo como vos (Furia) me dijiste, vos venís solo y te vas solo. Me gustaría hacer amigos acá y va a estar bueno que afuera tengamos lo mejor. Sé que tengo mucho ego y estoy intentando ceder, pero me cuesta".

Embed VIRGINIA le pregunta a MAURO si entro a la casa con la "ESTRATEGIA" de estar con FURIA por juego.#GranHermano pic.twitter.com/qOu0cUvUXI — TRONK (@TronkOficial) April 24, 2024

