Furia ya reveló quién quiere que sea eliminado de Gran Hermano 2023: ¿se cumple otra vez?

Por eso, Furia sorprendió a su fandom tras adelantarse a la salvación y les hizo un pedido muy específico: "Envíen la palabra 'Constanza' al 9009, salud. Envíen la palabra 'Constanza' al 9009. Mirá lo que tengo, así como esto, allá brindo... Enviá la palabra 'Constanza' al 9009". Así, decidió embarcarse en una complicada pelea que podría perder.

Furia sigue con su campaña contra CONSTANZA AL 9009#GranHermano pic.twitter.com/ZlTzzCLnxp — TRONK (@TronkOficial) April 24, 2024

Y esto no fue lo único, sino que en una conversación con Bautista adelantó quién podría ser el próximo. "Tengo un comunicado, me acaban de llamar. Avisale a Martín que si se me pone en contra esta semana, la que viene me quedo, me lo cojo y lo saco. Avisale. Que no me rompa las pelotas, porque ahora así, la que me hicieron a mí le vuelve. La vida es sabia, mi amor", advirtió con mucha bronca por lo que le hicieron contra Catalina Gorostidi.

Furia se despertó con un comunicado importante:



"Avísale a Martin, que si se me pone en contra está semana, la que viene me quedo y LO SACO AFUERA". "La que me hicieron a mi vuelve, el "



A NO DIVIDIR VOTOS. CONSTANZA AL 9009 ESTA SEMANA Y LA QUE VIENE X MARTIN… pic.twitter.com/GWNw72ATuu — Cotilleo GH (@Coti_lleo) April 24, 2024

Arturo, la joven mascota de Gran Hermano 2023, le fue a llevar una ojota a Martín "Chino" Ku mientras este se encontraba en el sillón y evidenció cuanto cariño siente por él, algo que llenó de emoción a los televidentes del reality show.