MasterChef Celebrity vuelve a Telefe: cuándo se estrena la nueva temporada

El programa culinario MasterChef Celebrity regresará a la pantalla de Telefe tras la finalización de La Voz Argentina , un ciclo que será conducido por Nicolás Occhiato y que todavía no ha comenzado, ya que deberá esperar hasta el lunes 23 de junio para debutar con su nueva temporada en televisión .

De esta manera, el cronograma del canal será el siguiente: tras el final de Gran Hermano 2024-25 el próximo martes 24 de junio, La Voz Argentina se quedará con su lugar en la grilla por aproximadamente tres meses. Una vez esté terminada la competencia, darán lugar al programa culinario en octubre y volverá a tener a Wanda Nara.

Por el momento no hubo confirmación oficial desde Telefe, pero lo cierto es que no sería ninguna sorpresa que ya estén planificando los próximos meses con tanta antelación. Incluso, comenzó la especulación vinculada a un regreso de Gran Hermano antes de 2026, lo que significaría que no dejarán descansar el formato.

El canal Telefe cambiará los conductores de La Peña de Morfi de cara al 2026 y esto significa que Diego Leuco y Lizy Tagliani no continuarán al frente del programa que se hizo popular con Gerardo Rozín y Jesica Cirio entre 2015 y 2019.