Telefe despidió a Wanda Nara por sus constantes escándalos: "Las marcas no acompañan"

Luego, con respecto a las razones, Pochi le preguntó si esto se debe a un temor de que las marcas no acompañen al canal y allí llegó la información más picante. "No, no tienen miedo. Las marcas no acompañan. Es una decisión comercial", aseguró Balbiani para la sorpresa de todos los presentes y televidentes.

Para finalizar, Pampito buscó ahondar en este tema vinculado a las marcas y Angie Balbiani concluyó: "No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año". De esta manera, parece que los constantes escándalos de Wanda Nara finalmente la alcanzaron y la perjudicaron directamente en su trabajo.

Gran Hermano 2025: Telefe confirmó la fecha de la final del reality

La cuenta regresiva comenzó. Este miércoles por la noche, Telefe confirmó la fecha en la que se emitirá la final de Gran Hermano 2024-25, la tercera edición desde el regreso del reality más exitoso de la televisión argentina.