Se filtró una lista para MasterChef Famosos, pero Telefe la desconoce: quiénes son

La semana pasada se dio a conocer en LAM, una lista de nombres para participar en la nueva edición de Máster Chef Celebrity que tendrá aire recién para la finalización de La Voz Argentina. Nombres insólitos e impensados y hasta desmentido al aire por sus propios protagonistas del listado con un “nadie me llamó a mí” .

La lista se componía por: Sebastián Estevanez, Florencia Peña, Chano, Maxi López, Lizy Tagliani, Marcela Feudale, Yanina Latorre, Adrián Pallares, Rocío Oliva, Zaira Nara, Flor Jazmín, Nicole Neumann, Pampita y “El papá de Mauro Icardi”. Un programa completo de De Brito con diferentes sobres marrones en donde develaban a cada uno de los supuestos participantes que con solo leer a alguno de ellos ya era sabido que no era una lista real.

Gran Hermano Master Chef Redes sociales

Rating Cero se contactó con una alta fuente de Telefe en donde nos aseguró que esa lista es una mentira. "No hay ningún borrador todavía, estamos trabajando en La Voz Argentina que es lo que viene primero… También ahí confirmaron a Wanda Nara como conductora y eso que el canal ya no quiere saber nada con ella, por eso van a dejar que La Voz, (si es que mide), dure lo más que se pueda para que cuando sea el momento del debut a Wanda se le termine el contrato y con esa excusa no renovarle para poner a otra persona”, sentenció.

Además nos contaron que “Van a ver cómo le va a Nico Occhiato en la conducción y si les gusta le van a proponer seguir pero con Máster Chef Celebrity, que no sería un loco por qué antes que llegue Wanda lo hacía Del Moro, pero te estoy adelantando mucho”, nos dice esta importante fuente.

Nico Occhiato Captura Luzu TV

Hay que recalcar que este Máster Chef vendría a cubrir un par de meses de Gran Hermano que quedará “para más adelante” o al menos no habrá una nueva temporada en este 2025 sino que recién en 2026 y quizás recién en marzo aunque se rumoreó que todo quedaría para diciembre de ese año. Santiago Del Moro seguirá siendo contratado por el canal, es decir que tendrá el mismo que tienen las grandes figuras: Susana Giménez y Marley.

Hablando de este último, también desmienten que habrá una nueva temporada de Survivor ya que “los presupuestos no dan, menos con los números bajos del año pasado”, algo que solo se dijo, que se difundiera, para conformar a Alejandro Wyebe que no estuvo muy feliz en que Occhiato sea quien haga su mítico programa de talentos y que el canal no lo tenga en cuenta para nuevos proyectos a corto plazo, algo que te habíamos anticipado que tenía previsto Telefe para él (congelarlo todo el 2025).

Así las cosas con lo que viene en el canal de las pelotas, entre noticias falsas y propuestas ya estipuladas, mientras que habrá que seguir esperando cuando se arranque con el borrador de famosos convocados para la próxima temporada del reality de cocina y que seguramente te la comentaremos en primicia.