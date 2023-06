Maslatón "swiftie": "No hay forma de que no vaya al recital de Taylor Swift"

El periodista Pablo Duggan intentó hacerlo abandonar la idea al señalarle: " No tenés corazón. Sacarle la entrada a una pobre niña fanática de Taylor Swift ". Entonces el liberal respondió fiel a su estilo: "Estuve en la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo se les ocurre que no voy a ir a ver a Taylor Swift en la cancha de River? El que puede lo más, puede lo menos ".

Después comentó con quien asistiría, en caso de conseguir los tickets, y sorprendió al contar que no sería con su esposa Mariquita Delvecchio. "Mis dos amigas, la de San Juan y la de Santa Fe, con las cuales yo voy a ir a ver este recital, fracasaron en su compra online", aseguró.

"Pero tengo una gran sorpresa para ellas dos porque yo opero el mercado, rompo precios para arriba. Yo opero en el mercado negro", confesó para que el conductor del ciclo le consulte cómo haría. "No puedo demostrar mi juego, Duggan", indicó.

"No pago boludeces, no me vengan a decir 500 lucas o un palo porque no lo voy a pagar. Pero yo voy a conseguirlas", afirmó. Su compañera de panel, la bailarina Mariela "la Chipi" Anchipi le señaló que no sería tan fácil: "Vos no sabes lo que va a salir la reventa". "Vos dejame a mi", contestó Maslatón y, ante la seguridad que demostró, la Chipi le pidió que le gestione dos entradas para ella.

Por último, aprovechó la situación para señalar su visión positiva sobre la mejoría pronta de la economía argentina. "Para los pesimistas sobre el estado de Argentina, esto es otra muestra más del gigantesco bull market nacional", concluyó.