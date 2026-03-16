Marvel tendría planes de juntar a Wolverine con Spider Man pero... ¿qué actores estarían?

Los dos personajes podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman.

Avengers: Doomsday es la quinta entrega de la saga de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), programada para estrenarse el 17 de diciembre de 2026 en Hispanoamérica y el 18 de diciembre en España y Estados Unidos.

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Spider-Man y Wolverine podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsda y, que llegará a los cines este año. Las últimas informaciones indican que Marvel Studios y Sony están valorando desarrollar un largometraje centrado en estos emblemáticos personajes , dos héroes que nunca han coincidido en un proyecto en imagen real.

Algunos rumores apuntan a que ambos podrían morir al inicio de la cinta debido a la destrucción de su realidad, aunque serían rescatados o resucitados para eventos posteriores. A continuación te contamos más detalles sobre estos rumores que empezaron a circular recientemente y generaron gran impacto entre los fans del mundo del UCM .

Según intensos rumores del entorno de Marvel , el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman podrían compartir pantalla en Avengers: Doomsday . Se rumorea que ambos personajes tendrían un enfrentamiento inicial y trágico al comienzo de la película, marcando el tono de la guerra multiversal antes de Secret Wars .

Se especula que la película arrancaría con una pelea entre el Spider-Man de Raimi y el Wolverine de Jackman , reflejando el choque de sus universos. Algunas fuentes indican que ambos héroes podrían morir al inicio del filme , o que el Spider-Man de Maguire sufriría una "despedida" antes de un posible regreso.

spider man y lobezno

Esta colaboración busca aprovechar la nostalgia de las películas de Marvel de los años 2000, siendo parte de las grandes batallas contra las incursiones multiversales.

Todo esto ocurre en el marco de la inestabilidad del multiverso, con el personaje de Robert Downey Jr. en Facebook posiblemente interpretando a Doctor Doom como la amenaza central.

Hasta el momento, no hay una película individual confirmada centrada exclusivamente en el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman, aunque existen fuertes reportes e indicios de que ambos compartirán pantalla pronto en proyectos grupales de Marvel Studios.

Diversas filtraciones sugieren que el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman tendrán una interacción significativa en esta película, que incluso podría incluir un enfrentamiento inicial entre ambos.

Los rumores más recientes de marzo de 2026 sugieren que Spider-Man (Tobey Maguire) y Wolverine (Hugh Jackman) no solo se cruzarán en Vengadores: Doomsday, sino que Marvel Studios y Sony estarían interesados en desarrollar una película conjunta protagonizada por ambos tras el éxito de Deadpool y Wolverine.

lobeznoooo

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman. El conflicto se daría debido a una incursión, donde sus respectivos universos estarían a punto de colisionar, obligándolos a luchar para salvar sus mundos.