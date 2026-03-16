IR A
IR A

Marvel tendría planes de juntar a Wolverine con Spider Man pero... ¿qué actores estarían?

Los dos personajes podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman. 

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman. 

  • Avengers: Doomsday es la quinta entrega de la saga de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), programada para estrenarse el 17 de diciembre de 2026.
  • Spider-Man y Wolverine podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines este año.
  • Algunos rumores apuntan a que ambos podrían morir al inicio de la cinta debido a la destrucción de su realidad, aunque serían rescatados o resucitados para eventos posteriores.
  • Se especula que la película arrancaría con una pelea entre el Spider-Man de Raimi y el Wolverine de Jackman, reflejando el choque de sus universos.

Avengers: Doomsday es la quinta entrega de la saga de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), programada para estrenarse el 17 de diciembre de 2026 en Hispanoamérica y el 18 de diciembre en España y Estados Unidos.

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio. 
Te puede interesar:

Las más destacadas: cuáles son las heroínas más poderosas que vimos en el cine de Marvel

Spider-Man y Wolverine podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines este año. Las últimas informaciones indican que Marvel Studios y Sony están valorando desarrollar un largometraje centrado en estos emblemáticos personajes, dos héroes que nunca han coincidido en un proyecto en imagen real.

Algunos rumores apuntan a que ambos podrían morir al inicio de la cinta debido a la destrucción de su realidad, aunque serían rescatados o resucitados para eventos posteriores. A continuación te contamos más detalles sobre estos rumores que empezaron a circular recientemente y generaron gran impacto entre los fans del mundo del UCM.

Quiénes serían los actores que estarían en la película de Marvel entre Wolverine y Spider Man

Según intensos rumores del entorno de Marvel, el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman podrían compartir pantalla en Avengers: Doomsday. Se rumorea que ambos personajes tendrían un enfrentamiento inicial y trágico al comienzo de la película, marcando el tono de la guerra multiversal antes de Secret Wars.

Se especula que la película arrancaría con una pelea entre el Spider-Man de Raimi y el Wolverine de Jackman, reflejando el choque de sus universos. Algunas fuentes indican que ambos héroes podrían morir al inicio del filme, o que el Spider-Man de Maguire sufriría una "despedida" antes de un posible regreso.

spider man y lobezno

Esta colaboración busca aprovechar la nostalgia de las películas de Marvel de los años 2000, siendo parte de las grandes batallas contra las incursiones multiversales.

Todo esto ocurre en el marco de la inestabilidad del multiverso, con el personaje de Robert Downey Jr. en Facebook posiblemente interpretando a Doctor Doom como la amenaza central.

Hasta el momento, no hay una película individual confirmada centrada exclusivamente en el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman, aunque existen fuertes reportes e indicios de que ambos compartirán pantalla pronto en proyectos grupales de Marvel Studios.

Diversas filtraciones sugieren que el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman tendrán una interacción significativa en esta película, que incluso podría incluir un enfrentamiento inicial entre ambos.

Los rumores más recientes de marzo de 2026 sugieren que Spider-Man (Tobey Maguire) y Wolverine (Hugh Jackman) no solo se cruzarán en Vengadores: Doomsday, sino que Marvel Studios y Sony estarían interesados en desarrollar una película conjunta protagonizada por ambos tras el éxito de Deadpool y Wolverine.

lobeznoooo

Varias filtraciones indican que la película podría abrir con una pelea trágica entre el Spider-Man de Maguire y el Wolverine de Jackman. El conflicto se daría debido a una incursión, donde sus respectivos universos estarían a punto de colisionar, obligándolos a luchar para salvar sus mundos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ese éxito demostró que el público global estaba listo para nuevas protagonistas dentro del género de superhéroes, abriendo la puerta a futuras producciones centradas en personajes femeninos.

Este es el personaje que cambió la historia de Marvel en los cines con un nuevo enfoque: ¿fue efectivo?

Si algo hay que conceder a los Russo es que su tratamiento de personajes en Vengadores: Endgame y, sobre todo, en una Vengadores: Infinity War con un punto de vista tan inesperado como lúcido centrado en el villano.

No solo serán cameos: un actor de Marvel reveló la profundidad que tendrá Avengers Doomsday

Los planes a futuro de Marvel.

Marvel estaría preparando un crossover entre dos personajes que fue furor

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

La historia llegará en junio de 2026 y servirá para explorar el pasado de Silver Surfer dentro del universo cinematográfico inspirado por la película.

Fue furor en Los Cuatro Fantásticos y ahora Marvel dará una explicación: qué personaje tendrá su historia particular

los rumores de un cameo de Jackman o Cavill en futuras producciones podrían abrir la puerta a nuevas historias interconectadas, ampliando el universo sin perder la esencia del antihéroe.

¿Vuelve Wolverine en solitario? Este es el rumor que vuelve locos a los fans de Marvel

últimas noticias

Es un pasaje ideal para quienes buscan descubrir un lado menos conocido de la ciudad.

Parece Europa pero es una calle de Buenos Aires poco conocida: dónde se encuentra y qué atractivo tiene

Hace menos de un minuto
En la actualidad, el ex delantero participa en partidos del equipo de leyendas del FC Barcelona.

Qué fue de la vida de Javier Saviola, ex futbolista de River y la Selección argentina

Hace 14 minutos
Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

La abogada detenida Brasil habló en la previa del juicio: "Me arrepiento de lo que hice"

Hace 15 minutos
La negociación se realiza directamente con el fondo inversor y no involucra institucionalmente a Alpine.

La novedad que confirmó Alpine y que sacudió a la Fórmula 1: ¿cambia el futuro para Franco Colapinto?

Hace 17 minutos
Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Hace 19 minutos