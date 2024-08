Marvel sufrió una dura filtración sobre Los 4 Fantásticos y se spoileó un aspecto clave

The Fantastic Four: First Steps será la primera película del MCU sobre los personajes.

El estudio cinematográfico Marvel Studios sufrió una dura filtración de la película The Fantastic Four: First Steps , la cual se está filmando ahora con el objetivo de estrenarla el 25 de julio de 2025 .

Si bien ya se sabía que The Fantastic Four: First Steps estaba en rodaje, nadie esperaba que se filtrara una imagen tan importante sobre la película y menos durante las primeras semanas, momento en el que Marvel siempre está más atento. De un momento a otro, un video se hizo viral en redes sociales y confirmó que Thing (La Cosa) será un personaje creado con efectos prácticos (CGI), es decir que no estará 100% generado con computadora.