Marvel sufrió la filtración de la trama completa de Spider-Man 4: vuelven dos históricos actores

"Según tengo entendido, Tom Holland tendrá el traje simbionte en los próximos años y puede que lo conserve para las próximas dos películas de Spider-Man", comenzó por revelar. De esta manera, se dará la película tan esperada por los fans del Hombre Araña, quienes esperan hace años para ver al británico con la indumentaria negra.

Spider-Man No Way Home post créditos simbionte Venom El simbionte de Spider-Man: No Way Home terminará llegando hasta el personaje interpretado por Tom Holland. Marvel Studios

Por otro lado, hizo referencia al regreso de los dos actores que dieron vida al Hombre Araña en el pasado: "En cuanto a Tobey y Andrew... Escuché que hay una gran posibilidad de que aparezcan para un papel más extenso esta vez, dada la ambientación de la saga del multiverso". Así, dejó un abanico de posibilidades que apuntan a los dos films de Avengers, es decir Doomsday y Secret Wars.

Para finalizar, Alex Perez mencionó algunos detalles vinculados al villano extraterrestre: "Además de Venom y Knull habrá más simbiontes. Tom Holland no aparecerá en Venom: The Last Dance". Incluso, no descartó la posibilidad de ver a Tom Hardy en Spider-Man 4, a pesar de que el actor británico anunció su retiro del personaje Eddie Brock.

