Marvel: el tráiler de Venom reveló qué pasó con el simbionte de Spider-Man: No Way Home

El simbionte de Spider-Man: No Way Home y Venom: The Last Dance no sería el mismo.

La productora cinematográfica Sony Pictures lanzó el primer tráiler oficial de la película Venom: The Last Dance y confirmaron qué sucedió tras la famosa escena post-créditos del simbionte en Spider-Man: No Way Home .

Hace casi tres años, los fanáticos de Marvel quedaron decepcionados tras no ver a Venom en Spider-Man: No Way Home, ya que en la escena post-créditos Venom: Let There Be Carnage habían anticipado que sí iba a estar presente. Por eso, la breve aparición tras los créditos sembró muchas dudas al observar que una parte del simbionte quedó en la Tierra del Universo Cinematográfico de Marvel.