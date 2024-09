Marvel confirmó el futuro de Vision: de qué tratará su serie y cuándo estará situada

Tras WandaVision y Agatha All Along, la división televisiva confirmó la llegada de Vision Quest y responderán todas las preguntas de los fans.

En diálogo con el portal ComicBook.com, Mary Livanos, quien fue productora de WandaVision y Agatha All Along, se encargó de confirmar el futuro de Visión . Además, informó que recién están en los primeros días de trabajo y esto significa que su estreno podría verse a fines de 2025 o incluso en 2026 .

De esta manera, al ser consultada por detalles sobre esta futura serie, decidió confesar: "Fue anunciado que Vision Quest está en desarrollo... Seré parte y son los primeros días, pero la trama comenzará luego de los eventos de WandaVision". Así, cumplirán con lo que tanto pidió el público de Marvel, es decir enumerar qué hizo el personaje de Bettany desde aquel momento.

Embed - The Return Of Wanda?! Agatha All Along Cast Talks Wandavision Ties!

Hasta el momento se desconoce cuál es el objetivo de la continuidad de Vision en Marvel Studios, ya que en caso que sin Wanda Maximoff no tiene razón de existir. Por eso, esto ayuda a las teorías de los fans con la chance de que la Bruja Escarlata regrese tras dos años de ausencia y en Agatha All Along.

Marvel confirmó el regreso de Wanda Maximoff en su nueva serie y llenó de ilusión a los fans

La división televisiva Marvel Television confirmó que Wanda Maximoff/Bruja Escarlata regresará en la serie Agatha All Along, la cual se estrenará el 18 de septiembre y terminará en Halloween.