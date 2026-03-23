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Spoiler de Marvel: Tom Holland reveló que veremos un Spider-Man que no será como el de siempre

Tom Holland lo deja claro: Peter parker no será el de siempre Spider-Man: Brand New Day traerá un cambio “catastrófico” para el héroe.

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.

  • Lo que viene en Spider-Man: Brand New Day parece mucho más serio, más oscuro y bastante más raro de lo que esperábamos.
  • Tom Holland ya ha soltado varias pistas y, sinceramente, la cosa pinta con un cambio radical para Peter Parker.
  • Spider-Man: Brand New Day no solo trae de vuelta al trepamuros al UCM, sino también lo mete en una situación emocional y física bastante delicada.
  • El director Destin Daniel Cretton quiere recuperar esa esencia más urbana del personaje, y eso significa enfrentamientos más físicos, más directos y con villanos sacados directamente de los cómics.

Lo que viene en Spider-Man: Brand New Day parece mucho más serio, más oscuro y bastante más raro de lo que esperábamos. Tom Holland ya ha soltado varias pistas y, sinceramente, la cosa pinta con un cambio radical para Peter Parker. Porque sí, Spider-Man: Brand New Day no solo trae de vuelta al trepamuros al UCM, sino también lo mete en una situación emocional y física bastante delicada. Y lo mejor es que todo esto viene directamente de lo que pasó en Spider-Man: No Way Home.

El futuro inmediato de Spider-Man se perfila como uno de los más complejos de su historia cinematográfica, anticipando que cada decisión y enfrentamiento marcará la evolución del héroe en esta nueva etapa.
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Tom Holland lo deja claro: Peter parker no será el de siempre Spider-Man: Brand New Day traerá un cambio “catastrófico” para el héroe.

El director Destin Daniel Cretton quiere recuperar esa esencia más urbana del personaje, y eso significa enfrentamientos más físicos, más directos y con villanos sacados directamente de los cómics. De esos que huelen a problema desde que aparecen en pantalla.

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Qué dijo Tom Holland sobre el nuevo Spider-Man de Marvel

Después de aquel final donde literalmente todo el mundo olvidaba quién era Peter Parker, muchos pensaban que Spider-Man: Brand New Day iba a ser un reinicio cómodo, de esos que empiezan con energía positiva y poco drama. Pues no. Nada de eso.

Tom Holland lo ha dejado claro: "Esta película es un “nuevo comienzo”, sí, pero de los duros. De los que te obligan a reconstruirte desde cero mientras todo a tu alrededor sigue girando sin ti". No es tarea nada fácil para el famoso actor, tan codiciado por el Universo Cinematográfico de Marvel y también muy aclamado por sus fans.

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Según el actor, lo que vive Peter tras No Way Home es algo “profundo y único dentro del género de superhéroes”. Y no suena a frase promocional vacía. Se trata más bien a que vamos a ver una versión del personaje mucho más rota, más vulnerable y, por supuesto también, más interesante.

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta. Aquí volvemos a Manhattan, a la calle, al barrio… al Spider-Man más cercano.

Holland lo resumía bastante bien: “Tenemos villanos nuevos, frescos e interesantes. La acción es absolutamente espectacular”. Y añade después: “Nueva York es un ciudad clave dentro de la película”. Eso ya te da una pista clara del tipo de historia que están montando. Menos épica cósmica, más tensión en callejones, más decisiones complicadas y más consecuencias reales.

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Según ese mensaje eliminado, el primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day llegaría este miércoles a las 7:05 AM ET, una hora que no suele ser habitual para los lanzamientos de tráilers de Sony.

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