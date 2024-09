Marvel confirmó el regreso de Wanda Maximoff en su nueva serie y llenó de ilusión a los fans

Wanda Maximoff volverá en la serie Agatha All Along.

La división televisiva Marvel Television confirmó que Wanda Maximoff/Bruja Escarlata regresará en la serie Agatha All Along , la cual se estrenará el 18 de septiembre y terminará el Halloween .

Esta noticia fue confirmada a través del nuevo teaser que se compartió sobre Agatha All Along, en el cual se mostró por primera vez la cara de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff . Si bien no parece suficiente, Marvel únicamente expone a los actores una vez llega a un acuerdo con los mismos para que sean parte de las series o películas , algo similar que ocurrió con los tráilers de Deadpool y Wolverine.

En esta ocasión, el nuevo personaje llamado Teen en los tráilers le confirma a Agatha que él la salvó del hechizo de Scarlet Witch en el que se encontraba. Luego, cuando va a revelar su nombre real, se dibuja una letra M sobre su boca y no le permite decir la verdad, lo que muchos consideran que refiere al apellido Maximoff.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MarvelStudios/status/1829202351904960776&partner=&hide_thread=false Power. Betrayal. Revenge. Kathryn Hahn returns as Agatha Harkness in Marvel Television’s #AgathaAllAlong, streaming September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/HelCMOHfnf — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2024

De esta manera, la Bruja Escarlata volverá a ser parte de Marvel Studios tras su supuesta muerte en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022. Desde entonces, únicamente regresó en 2023 para darle la voz al personaje en la serie animada What If...?, en la cual los actores que ya "terminaron" con sus papeles no regresan, como son los casos de Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans) y Black Widow (Scarlett Johansson), entre otros.

Para tener como referencia, las voces de Thor (Chris Hemsworth), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Hulk (Mark Ruffalo) y Loki (Tom Hiddleston), entre muchas otras, sí son las originales. Por eso, que Elizabeth Olsen sea parte de esta serie no es ninguna casualidad y de hecho es un dato muy importante.

