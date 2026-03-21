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Polémica en Marvel: ¿un tráiler reveló el final de la serie que todavía tiene capítulos pendientes?

Fans de Marvel acusan al tráiler de Spider-Man: Brand New Day de destripar el final de Daredevil: Born Again 2.

Esto sería inadmisible si Fisk siguiera ejerciendo de alcalde

Esto sería inadmisible si Fisk siguiera ejerciendo de alcalde, por lo que muchos creen que al final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again Matt Murdock y su equipo de resistencia logra desbaratar los planes de Kingpin.

  • Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio, de nuevo con Tom Holland como Peter Parker. Su esperado primer tráiler ya se ha estrenado.
  • La ira de muchos fans de Marvel que culpan a Sony de haberse cargado en una de sus vibrantes escenas, el final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again, a tan solo una semana de su desembarco en Disney+.
  • La escena en cuestión tiene lugar alrededor del minuto 0:37. En ella, Spider-Man recibe la llave de la ciudad mientras sus habitantes celebran las heroicidades del trepamuros.
  • No obstante, aún no queda claro en qué punto de la cronología del UCM está ubicado Spider-Man: Brand New Day más allá de que transcurrieron cuatro años desde los eventos de la última entrega del trepamuros

Este verano, los fans de Marvel tienen una cita obligada en los cines con Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del UCM que trae de regreso a Tom Holland como el amigo y vecino arácnido.

Peter Parker se ha convertido en uno de los superhéroes más populares del mundo, y cada nueva película genera enorme expectativa entre los fans.
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Estreno de Marvel: qué reveló el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio, de nuevo con Tom Holland como Peter Parker. Su esperado primer tráiler ya se ha estrenado, y con él, la ira de muchos fans de Marvel que culpan a Sony de haberse cargado en una de sus vibrantes escenas, el final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again, a tan solo una semana de su desembarco en Disney+.

La escena en cuestión tiene lugar alrededor del minuto 0:37. En ella, Spider-Man recibe la llave de la ciudad mientras sus habitantes celebran las heroicidades del trepamuros.

Tras una larga espera, Sony Pictures ha mostrado el primer tráiler oficial de esta nueva entrega, donde parece que adaptará la trama de El Otro, uno de los arcos más populares de los cómics que llevó a Spider-Man a un nuevo nivel, evolucionando en algo más místico.

Si bien muchos han elogiado este primer avance de la película, otros tantos no han quedado nada contentos tras verlo, pues no son pocos los que consideran que el tráiler ha destripado lo que va a pasar al final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again.

Daredevil Born Again

Qué detalle apareció en el último tráiler de Marvel que enloqueció a los fans

Es comprensible que los seguidores de Marvel piensen que Spider-Man: Brand New Day pueda destripar puntos importantes de la trama de Daredevil: Born Again, ya que su primera temporada concluyó con Kingpin de alcalde prohibiendo a los justicieros, entre los cuales se incluye a Spider-Man.

Sin embargo, en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day se muestra una secuencia en la que el cabeza de red recibe la Llave de la Ciudad de Nueva York de manos de Sheila Rivera, la consejera política de Wilson Fisk.

Spiderman Brand New Day

Esto sería inadmisible si Fisk siguiera ejerciendo de alcalde, por lo que muchos creen que al final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again Matt Murdock y su equipo de resistencia logra desbaratar los planes de Kingpin.

No obstante, aún no queda claro en qué punto de la cronología del UCM está ubicado Spider-Man: Brand New Day más allá de que transcurrieron cuatro años desde los eventos de la última entrega del trepamuros, por lo que podría haber recibido la Llave de la Ciudad antes de que Wilson Fisk se postulara para alcalde de Nueva York.

Sea como fuere, toca esperar a que esté la temporada 2 de Daredevil: Born Again al completo en Disney+ (cuyo estreno tendrá lugar el próximo 24 de marzo) para comprobar de primera mano si realmente el tráiler de Spider-Man: Brand New Day ha hecho spoiler de la serie, o bien la película tiene lugar antes de dichos eventos.

Spider-Man: Brand New Day
Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

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