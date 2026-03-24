En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

Ryan Gosling ha avivado los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel como Ghost Rider, el Motorista Fantasma . El actor de Drive y La La Land , que ha expresado en varias ocasiones su deseo de interpretar al personaje, ha confirmado ahora que ha hablado al respecto con Kevin Feige , presidente de Marvel Studios.

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Si hay un nombre que no deja de sonar cuando se habla del futuro de Ghost Rider en Marvel , ese es Ryan Gosling, porque el actor por fin ha reaccionado a los rumores y lo ha hecho de una forma que va a dar mucho juego. No confirma nada, pero tampoco lo niega. Ya logró que los fanáticos del UCM estén totalmente expectantes.

La posibilidad de ver a Ryan Gosling como el nuevo Motorista Fantasma en el UCM lleva meses dando vueltas , y ahora el propio actor ha decidido romper el silencio . Lo justo para alimentar todavía más el fuego. Y sí, lo que ha dicho suena bastante interesante.

Todo empezó cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de un nuevo Ghost Rider al Universo Cinematográfico de Marvel , supuestamente en Vengadores: Doomsday . Tiene sentido si lo piensas, porque los hermanos Russo siempre han tenido esa costumbre de meter personajes potentes en sus películas, como hicieron con Spider-Man o Black Panther .

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez . No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes , y en concreto, en el personaje del Espíritu de la Venganza . Y claro, internet hizo lo suyo.

Marvel tampoco ayudó a apagar el incendio. Desde el estudio dejaron caer que Ryan Gosling sería una opción increíble para el papel, algo que básicamente es gasolina para cualquier rumor. Cuando Kevin Feige dice algo así, no es porque sí.

En una entrevista reciente, Ryan Gosling fue preguntado directamente por la posibilidad de convertirse en Ghost Rider. Y aquí viene lo interesante: no se cerró en banda. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. El actor soltó: “No sé qué decir. Mantenemos viva la esperanza”, bromeó Gosling. “Ha habido algunas conversaciones. Es una situación complicada”.

Ryan Gosling

Además, dejó caer que sí ha habido conversaciones. No profundizó demasiado, pero el simple hecho de admitirlo ya cambia el panorama. Eso sí, también comentó que es una situación complicada, lo que suena a negociaciones, agendas y todo ese caos típico de Hollywood.

Aquí viene uno de esos datos que parecen sacados de un guion: la pareja de Ryan Gosling, Eva Mendes, ya estuvo en el universo de Ghost Rider. Sí, protagonizó la película de 2007 junto a Nicolas Cage. Cuando le recordaron esto en la entrevista, Gosling respondió con humor diciendo que al menos uno de los dos ya había conseguido hacerlo. Ese tipo de comentario, medio en broma, medio en serio, suele esconder más de lo que parece.

Y es que no es la primera vez que Ryan Gosling menciona a Ghost Rider como algo que le atrae. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que fue más una sensación, una especie de intuición creativa que le llamó la atención. Y cuando un actor de su nivel habla así de un personaje, algo hay detrás.

El personaje lleva tiempo en una especie de limbo. La última vez que lo vimos en cine fue en Ghost Rider: Spirit of Vengeance en 2012, una película que no terminó de funcionar. Desde entonces, Marvel recuperó los derechos y ha estado esperando el momento adecuado para reintroducirlo.

ryan gosling

Hubo un intento interesante con Robbie Reyes en Agents of S.H.I.E.L.D., interpretado por Gabriel Luna. Funcionó bastante bien, de hecho, y hasta se habló de un spin-off. Pero con los cambios internos en Marvel y el control total de Marvel Studios, ese proyecto se quedó en nada.