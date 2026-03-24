IR A
IR A

Ryan Gosling está más cerca de Marvel de lo que creíamos: ¿a qué personaje interperaría?

El actor ha avivado los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel como el Motorista Fantasma.

En ese contexto

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

The Walt Disney Company
  • Ryan Gosling ha avivado los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel como Ghost Rider, el Motorista Fantasma.
  • El actor de Drive y La La Land, que ha expresado en varias ocasiones su deseo de interpretar al personaje, ha confirmado ahora que ha hablado al respecto con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.
  • La posibilidad de ver a Ryan Gosling como el nuevo Motorista Fantasma en el UCM lleva meses dando vueltas, y ahora el propio actor ha decidido romper el silencio.
  • En una entrevista reciente, Ryan Gosling fue preguntado directamente por la posibilidad de convertirse en Ghost Rider. Y aquí viene lo interesante: no se cerró en banda. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. El actor soltó: “No sé qué decir. Mantenemos viva la esperanza”, bromeó Gosling.

Ryan Gosling ha avivado los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel como Ghost Rider, el Motorista Fantasma. El actor de Drive y La La Land, que ha expresado en varias ocasiones su deseo de interpretar al personaje, ha confirmado ahora que ha hablado al respecto con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.
Te puede interesar:

Spoiler de Marvel: Tom Holland reveló que veremos un Spider-Man que no será como el de siempre

Si hay un nombre que no deja de sonar cuando se habla del futuro de Ghost Rider en Marvel, ese es Ryan Gosling, porque el actor por fin ha reaccionado a los rumores y lo ha hecho de una forma que va a dar mucho juego. No confirma nada, pero tampoco lo niega. Ya logró que los fanáticos del UCM estén totalmente expectantes.

La posibilidad de ver a Ryan Gosling como el nuevo Motorista Fantasma en el UCM lleva meses dando vueltas, y ahora el propio actor ha decidido romper el silencio. Lo justo para alimentar todavía más el fuego. Y sí, lo que ha dicho suena bastante interesante.

Marvel logo

Quién sería el antihéroe de Marvel que protagonizaría Ryan Gosling

Todo empezó cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de un nuevo Ghost Rider al Universo Cinematográfico de Marvel, supuestamente en Vengadores: Doomsday. Tiene sentido si lo piensas, porque los hermanos Russo siempre han tenido esa costumbre de meter personajes potentes en sus películas, como hicieron con Spider-Man o Black Panther.

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes, y en concreto, en el personaje del Espíritu de la Venganza. Y claro, internet hizo lo suyo.

Marvel tampoco ayudó a apagar el incendio. Desde el estudio dejaron caer que Ryan Gosling sería una opción increíble para el papel, algo que básicamente es gasolina para cualquier rumor. Cuando Kevin Feige dice algo así, no es porque sí.

En una entrevista reciente, Ryan Gosling fue preguntado directamente por la posibilidad de convertirse en Ghost Rider. Y aquí viene lo interesante: no se cerró en banda. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. El actor soltó: “No sé qué decir. Mantenemos viva la esperanza”, bromeó Gosling. “Ha habido algunas conversaciones. Es una situación complicada”.

Ryan Gosling

Además, dejó caer que sí ha habido conversaciones. No profundizó demasiado, pero el simple hecho de admitirlo ya cambia el panorama. Eso sí, también comentó que es una situación complicada, lo que suena a negociaciones, agendas y todo ese caos típico de Hollywood.

Aquí viene uno de esos datos que parecen sacados de un guion: la pareja de Ryan Gosling, Eva Mendes, ya estuvo en el universo de Ghost Rider. Sí, protagonizó la película de 2007 junto a Nicolas Cage. Cuando le recordaron esto en la entrevista, Gosling respondió con humor diciendo que al menos uno de los dos ya había conseguido hacerlo. Ese tipo de comentario, medio en broma, medio en serio, suele esconder más de lo que parece.

Y es que no es la primera vez que Ryan Gosling menciona a Ghost Rider como algo que le atrae. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que fue más una sensación, una especie de intuición creativa que le llamó la atención. Y cuando un actor de su nivel habla así de un personaje, algo hay detrás.

El personaje lleva tiempo en una especie de limbo. La última vez que lo vimos en cine fue en Ghost Rider: Spirit of Vengeance en 2012, una película que no terminó de funcionar. Desde entonces, Marvel recuperó los derechos y ha estado esperando el momento adecuado para reintroducirlo.

ryan gosling

Hubo un intento interesante con Robbie Reyes en Agents of S.H.I.E.L.D., interpretado por Gabriel Luna. Funcionó bastante bien, de hecho, y hasta se habló de un spin-off. Pero con los cambios internos en Marvel y el control total de Marvel Studios, ese proyecto se quedó en nada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futuro inmediato de Spider-Man se perfila como uno de los más complejos de su historia cinematográfica, anticipando que cada decisión y enfrentamiento marcará la evolución del héroe en esta nueva etapa.

Misterio develado: qué villanos de Marvel enfrentará Spider-Man en su nueva película

Esto sería inadmisible si Fisk siguiera ejerciendo de alcalde, por lo que muchos creen que al final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again Matt Murdock y su equipo de resistencia logra desbaratar los planes de Kingpin.

Polémica en Marvel: ¿un tráiler reveló el final de la serie que todavía tiene capítulos pendientes?

Peter Parker se ha convertido en uno de los superhéroes más populares del mundo, y cada nueva película genera enorme expectativa entre los fans.

Estreno de Marvel: qué reveló el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

El superhéroe de Marvel regresa con todo para una nueva película.

Marvel reveló la primera imagen de Spider-Man: Brand New Day y causó furor: cómo es

La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. 

Tim Roth aclaró el divertido motivo por el que se sumó a Marvel: ¿qué lo impulsó?

La fotografía muestra el regreso de un Paul Atreides visiblemente transformado.

"Dune: Parte 3": Thimothée Chalamet filtró la primera imagen de la trilogía de Denis Villeneuve

últimas noticias

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Hace 7 minutos
El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Hace 9 minutos
La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

Hace 12 minutos
Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Hace 16 minutos
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 23 minutos