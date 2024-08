Marvel confirmó cuándo se estrena cada capítulo de Agatha All Along: termina en Halloween

La serie Agatha All Along genera expectativa en los usuarios de Disney+.

La división Marvel Television confirmó todas las fechas de estreno de los capítulos de la serie Agatha All Along , la cual se verá en exclusivo por la plataforma de streaming Disney+ .

Según informó el usuario @ScarletWitchUpd en X (ex Twitter), cuenta especialista en toda la información sobre Wanda Maximoff, los capítulos de Agatha All Along ya tienen fecha de estreno durante varios miércoles seguidos. Con la salvedad de cuándo será el lanzamiento del noveno episodio, el orden sería de la siguiente manera: