No es Wolverine: una figura clave para el mundo X-Men podría volver a Marvel

James McAvoy no descarta volver a Marvel como Charles Xavier.

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene diferentes películas que fueron un éxito y, con el estreno de Deadpool, comenzó a rumorearse sobre el regreso de un viejo personaje y clave para el mundo de X-MEN y no es Wolverine. ¿De quién se trata?

“Para mí, como actor, si voy a volver a interpretar a un personaje que ya he interpretado... Me gustaría ser una reinterpretación nueva, diferente, o una versión recién explorada o algo así”, indicó.

Charles Xavier Redes sociales

Contó que lo primordial para aceptar cualquier trabajo es ver si es guión es bueno y si el personaje es interesante: “También tendría que darse el caso de que me lo ofrecieran, así que es completamente hipotético. Pero siento que están avanzando, que están haciendo cosas nuevas y que van a hacer grandes cosas. Siempre lo hacen”.

“Pero nunca diría que no a algo si no he visto un guión, y nunca diría que sí a algo si el guión fuera realmente malo", expresó en el medio. Ya estuvo Patrick Stewart interpretando a Charles Xavier en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Esto indica que si McAvoy volviera a interpretarlo, debería ser de una manera similiar y como un cameo.

Marvel confirmó el nuevo nombre de su película más esperada y estarán los Vengadores

El estudio cinematográfico Marvel Studios lanzó el logo oficial de la película Thunderbolts* y un insider se encargó de confirmar qué significa ese asterisco que tantas preguntas provocó entre los fanáticos.

Thunderbolts Marvel Studios

Tras el lanzamiento del nuevo diseño del logo de Thunderbolts*, el insider @MyTimeToShineH se encargó de confirmar qué significa el asterisco y llenó de euforia a todos los fans. A través de su cuenta de X (ex Twitter), aseguró que próximamente se revelará que el nombre se transformará en Thunderbolts: The New Avengers.

Esto se traduce como "Los Nuevos Vengadores", por lo que sería el famoso proyecto del que tanto tiempo se habló que Marvel Studios quería llevar a los cines. Vale recordar que está confirmado que en esta película volverán Bucky Barnes, Ava Starr/Ghost, John Walker/U.S. Agent, Yelena Belova, Alexei Shostakov/Red Guardian y Antonia Dreykov/Taskmaster.