Mariano de La Canal reveló que su expareja mató a su perro: "Lo metió en el microondas"

Sobre el perro, quien fuera "el fan de Wanda" expresó: "Estoy en un momento tranquilo de mi vida. Tuve pareja, no me fue bien. Fue una relación bastante tóxica, media fea. Mi ex me mató al perro, lo metió en el microondas y me hizo verlo". Tras ser consultado sobre una denuncia al respecto, aseguró que no realizó ninguna.