Mariana Brey recordó un mal momento junto a Viviana Canosa: "No está bueno que pasen esas cosas".

Luego, su percepción fue virando hacia lo agridulce. "Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal", expresó, y adelantó: "No sé si le guste esta comparación".

Luego, Brey repasó una situación desagradable que debió atravesar. "En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle. Son cosas que no está bueno que pase, pero me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: 'Bueno, un beso a las chicas'", sostuvo.

"No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista", reflexionó. "Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver", agregó.