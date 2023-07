Mariana Brey con Leandro Rud: "Tengo muy inculcada la cultura del trabajo"

En esa línea, indicó: "A mi me impulsó mucho la fe y el deseo propio que yo tenía por dedicarme a esto. Te puede acompañar la suerte, si lo llamamos así pero bueno, yo a los 16 años ya arranque a capacitarme", e incluso recordó: "Sobre el final del secundario yo ya quería estudiar lo que me gustaba, prepararme para ser locutora, estudiaba oratoria, iba haciendo distintos curos que me orientaban".

Al momento de hablar su historia familiar, la panelista recordó el oficio de su padre, "él vendía leche en un carro, aunque en mi generación ya existían otras modalidades" expresa. Además, detalló que fue su abuelo quien se inició en el trabajo de repartir leche por el barrio de Quilmes, donde nació y se crió. "Yo tengo muy inculcada la cultura del trabajo", agregó.

mariana brey 2.JPG

Sobre su presente laboral, como panelista en Argezuela, Mariana Brey aseguró llevarse muy bien con Jorge Rial, "yo antes era notera de espectáculo y me había cruzado alguna que otra vez en el programa MDV. Después me fui y bueno, me reencontré ahora cuando me llamo para C5N, y para mi es una buena experiencia trabajar con él, es fantástico, que pena que no trabajé antes porque aprendes un montón".