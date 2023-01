María Susini liquidó a Romina Gaetani por sus dichos sobre Facundo Arana: "Tiene que acomodar su cerebro"

En diálogo con Socios del espectáculo, María Susini expresó: "Yo no soy de hablar con los medios pero, si vamos a ser sinceros y honestos, creo que en todo caso, cada uno tiene que acomodar su cerebro . Y hay gente que le conviene acomodarlo de acuerdo a su situación y a lo que ella le conviene ". Con esto, comenzó a referirse a Gaetani y fue muy dura.

"Cuando ellos se juntaron a hablar, ella le dijo a Facu que estaba todo bien y volvieran a trabajar juntos. Yo estaba ahí. Lo único que yo dije ese día fue: 'No se firmó un acuerdo, yo en Romina no confío'. Creo que él pecó de inocente y de bueno. Creo que él está mucho más arriba de todo esto y que no tiene nada que ver con lo que ella habla", continuó.

De forma directamente ofensiva, Susini remarcó: "Preguntale a Romina sobre la hija de su expareja y que hable de eso. En vez de hablar de alguien que tiene un corazón noble, que es alucinante y que ni merece esto. Facu es mucho más que todo esto y esto es una novela que se arma en base a lo que alguien le conviene". Esto es un conflicto que no parece tener fin y recién está comenzando.