Romina Gaetani habló de su beso con Martín Bossi y reveló detalles de su relación con Facundo Arana

"El otro día, un invitado muy querido de todo el equipo de Un Plan Perfecto se subió al escenario, se hizo mucho desear, se hizo mucho desear, y bueno, lo agarré de los pelos y le di un beso dulce", continuó la actriz. Pero las flores no concluyeron allí, sino que tuvo una frase más en referencia al humorista: "Yo cuando admiro a alguien, y él es uno, me parece una puerta de entrada".

Romina Gaetani Carlos Paz Romina Gaetani junto a sus compañeros de obra de teatro. Redes sociales

En un clima de risas, el conductor Adrián Pallares le remarcó que está en un momento tan bueno que ni siquiera existe la posibilidad de que se tope con su expareja, ya que él está en Mar del Plata. En cuanto a esto, Romina Gaetani reveló: "No me volví a cruzar a Arana. Me gustaría, pero sin abogados de por medio. Me quedo con lo bueno mío, es complicada de explicar nuestra situación. Nunca me enojé con Facundo".

Sus palabras de Facundo Arana no terminaron allí, sino que brindó más detalles: "La gente no sabe lo que vive cada uno. Volvería a trabajar con él. Cuando terminó la reunión con los abogados, le dije que teníamos que juntarnos a tomar un café".

Por último, le consultaron sobre María Susini, la esposa del actor. "Siempre me cayó bien. A veces, después de las grabaciones, íbamos a la casa de Facu y comíamos los tres. Me parece una gran compañera para él". Esto evidencia que todo está más que bien entre ellos luego de la complicada situación que protagonizaron.