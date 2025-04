María Becerra fue internada de urgencia y aseguran que está embarazada

Esta noticia fue revelada por el conductor Ángel de Brito en el programa Ángel Responde de Bondi Live, aunque la filtración no fue obra suya. Mientras leía consultas de la audiencia, se sorprendió con una en particular: "¿María Becerra embarazada? Preguntan... Acá Pepe (Ochoa) me dice, María Becerra embarazada, se internó por una complicación en la Clínica Zabala".