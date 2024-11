María Becerra dejó de formar parte de Los del Espacio: qué pasó

Esto no hace más que confirmar que María Becerra no es parte del chat, lo que evidencia que el grupo musical decidió aislarla de forma definitiva. Los rumores apuntan a que tanto Rusherking, Emilia Mernes, Duki, LIT killah, Tiago PZK, FMK y Big One están celosos de la manera en la que la oriunda de Quilmes consiguió consagrarse.

Tiago PZK grupo WhatsApp Los del Espacio Tiago PZK se encargó de filtrar la inesperada noticia. Captura @abelplanelles en TikTok

Todo esto no hace más que exponer que Los del Espacio están en un complicado momento como grupo, ya que los rumores apuntan a que Duki le fue infiel a Emilia Mernes. De esta manera, los romances de la "banda" habrían terminado por romper todo y esto podría ser el fin del histórico conjunto de artistas argentinos.

Emilia Mernes se mostró públicamente tras la supuesta infidelidad de Duki

Luego de mostrarse en un video en la previa de los Latin Grammy 2024, en el que invita a mirar el evento, Emilia Mernes se presentó en Casa Spotify Miami en la noche del martes y cantó sus mejores canciones. Allí fue grabada por sus fanáticos en un momento particular, en medio de los rumores de infidelidad por parte de Duki.