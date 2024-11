Emilia Mernes se mostró públicamente tras la supuesta infidelidad de Duki

Ante eso, se filtró el primer video de Emilia: “Hola mi gente hermosa de Latin Grammy. Yo soy Emilia y nos vemos este jueves para pasar una noche inolvidable. Los amo”. Allí se la puede ver con los ojos tristes y en las redes sociales comenzaron a especular: “Las traumadas sabemos que Emilia lloró toda la noche”, lanzó una de sus fans.

Pero en las últimas horas, se viralizó otro video suyo al momento de cantar Perdonarte, ¿para qué? Y la grabaron en el inicio de la canción: “Supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate. Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia”.

Fue entonces que comenzaron las especulaciones en redes por el enojo con el que parece expresar las letras. “Lo confirma todo”, indicó una usuaria.

Emilia Mernes habló por primera vez tras los rumores de infidelidad de Duki: "Lloró toda la noche"

La cantante Emilia Mernes fue vista muy cerca del piloto Lando Norris, algo que se inscribe en una supuesta infidelidad de Duki y terminaría por darle un cierre a la relación amorosa que comenzó en 2021.

A través de Instagram, el piloto Lando Norris decidió comenzar a seguir a Emilia Mernes y el momento parece ser particularmente significativo, ya que los rumores de la supuesta infidelidad de Duki están más activos que nunca. Por eso, la posible separación genera interés en el mundo de la farándula, ya que la cantante quizá esté soltera pronto.

Y esto no fue lo único, sino que el piloto de Fórmula 1 le dio me gusta en varias publicaciones que no son actuales, por lo que existe la posibilidad que estén hablando hace mucho tiempo. El británico cumplirá 25 años el 13 de noviembre, por lo que quedará muy cerca de los 28 de la artista y eso los acerca aún más.

Hasta el momento, ninguna de las tres partes ha hablado sobre algún tipo de separación o nuevo romance, por lo que se desconoce si algo de esto ya ha pasado a la realidad. Pero, las críticas del público no tardaron en llegar y Duki quedó en el ojo de la tormenta luego de los rumores vinculados a la supuesta infidelidad.