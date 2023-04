Marcos Ginocchio de Gran Hermano fue criticado por Yeyo De Gregorio y sus fanáticos lo dejaron mal parado

https://twitter.com/n4dapersonal/status/1643640579933306883 es una paja q todavía se siga cuestionando y burlando la personalidad o la forma de expresarse de marcos.

por suerte estaba la tora, q hasta en su cara se le nota la desaprobación cuándo escucha la burla y rápido destaca lo que es realmente marcos y lo q aprendieron de el<3 pic.twitter.com/SrOExvJmfD — eme (@n4dapersonal) April 5, 2023

Por la inmensa cantidad de publicaciones contra el conductor de la radio República Z, este decidió hacer mención al tema a través de Twitter y apuntó contra el público. "Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas", expresó en medio del escándalo.

Yeyo de Gregorio tweet Marcos Ginocchio Gran Hermano La publicación de Yeyo De Gregorio. Twitter

Luego, el propio Yeyo De Gregorio le dio me gusta a un solo tweet y fue el siguiente: "Enano, a vos siempre te tiran porque así son los envidiosos. Les molesta que pibes como vos estén en el medio. Te banco a full, vi todo y no lo dijiste de forro ni sorete, fue un comentario y nada más. Ni cabida". Así, dejó en evidencia la furia que le genera Marcos y por eso no se disculpó con nadie.