Manuel Adorni reveló que se anotó para participar de Gran Hermano por un insólito motivo

El vocero presidencial Manuel Adorni reveló que participó de los castings para la primera edición de Gran Hermano Argentina y explicó que intentó entrar al reality show " porque no tenía nada para hacer ".

Durante su visita al programa televisivo Empezar el día del canal Ciudad Magazine, Manuel Adorni confesó su sueño frustrado por participar del reality show. "Vos sabes que al primer casting de Gran Hermano yo me anoté, al primero de todos. Año 2000 o 2001. Me presenté porque no tenía nada para hacer", explicó.