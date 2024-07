El insólito descargo de Maluma tras su pelea en la Copa América 2024: "Me paré a gritarle a..."

A la hora de referirse al tema de la discordia, el cantante señaló: "Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades por su Copa América... Y vi por ahí que hay algunos rumores que yo estaba peleando". Esta publicación quedó inconclusa, ya que se cumplieron los 60 segundos y se quedó sin tiempo.

"Pueblo argentino, mi gente, eso es mierda, no crean todo lo que ven por redes sociales, yo no he estado peleando con absolutamente nadie", aseguró en el comienzo de su segunda historia de Instagram. Así, buscó dejar en el pasado todo lo que se dijo y rápidamente reconciliarse con Argentina teniendo en cuenta un regreso para shows.

En último lugar, Maluma confesó qué estaba haciendo en realidad: "Yo me paré ahí a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar porque el partido estaba muy tenso". De esta manera, terminó por apuntar contra la hinchada cafetera y esto podría valerle críticas de su propio país.

