Malena Villa estrenó "Fuiste", el tema adelanto de su próximo álbum

La artista que lanzó su álbum La Negación en 2020 se refirió al lanzamiento y lo definió como algo muy personal: "Fuiste parece que le está hablando a alguien más, pero en realidad me estoy hablando a mi. La escribí pensando en todas las cosas que podría llegar a decirme alguien que me quiso y de donde yo me fui".