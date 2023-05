Marcelo Tinelli reveló cuál es su situación sentimental con una peculiar reflexión

El gerente artístico de América TV, Marcelo Tinelli , describió su momento sentimental actual donde decidió tomarse un tiempo para estar solo , tras la separación de la actriz Guillermina Valdés, y resaltó: "Me estoy dando tiempo para mi".

En el programa LAM, que conduce el periodista Ángel de Brito, emitieron un reportaje exclusivo al conductor del Bailando donde éste destacó que "estuve muchos años en pareja" y que eso "le encanta", aunque aclaró: "Hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así. Doy el tiempo a otras cosas, que por ahí en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí".