Magnus Mefisto: "Siempre fui un poco freaky"

Pablo Avendaño, AKA Magnus Mefisto, es un youtuber, creador de contenido y cantante argentino que nació en Buenos Aires en 1984 y estudió realización de Cine y TV para poder filmar sus cortos y videoclips. "Soy un poquito de todo. No me molesta que me definan de una forma u otra. Si bien mi trabajo o lo que me da de comer es YouTube, tengo ciertas inquietudes artísticas del lado musical o creativo que lo considero como un hobbie . Eso me hace despejar la mente de las redes, del trabajo diario que, a veces, te quema un poco la cabeza". Actualmente cuenta con una sólida comunidad que alcanza los dos millones de suscriptores en Youtube, los 327.000 en Instagram y los 27.000 en Twitter.

El primer contacto de Pablo fue a su corta edad. "Darme cuenta que podía vivir de esto me llevó un poco más de tiempo, pero muy de chico descubrí que este mundo me gustaba. Incluso mi familia y mi mamá se dieron cuenta en seguida que yo no iba a ser futbolista, abogado o doctor. Mi mamá entendió que yo era un poco freaky, un rarito, entonces me empezó a comprar muñecos de ese estilo. A mí me gustaban mucho las películas, los dibujitos, como ´Los Cazafantasmas´. Una vez que descubrió su pasión, el joven orientó toda su creación de contenido en este sentido.

Magnus Mefisto: "Mi mamá entendió que yo era un poco freaky" "Mi mamá entendió que yo era un poco freaky", recordó.

Acerca del bullying y acoso escolar, Mefisto explicó por qué el aislamiento y las burlas no llegaron a afectarle la vida ni paralizar sus proyectos: "Me sucedieron todas estas cosas como a varios más les pasó. A favor tuve la cuestión de ser una persona sociable, nunca tuve dificultades para socializar, charlar y, de hecho, siempre me amonestaban por hablar mucho. Así que, si bien tenía estos gustos, por otro lado era extrovertido. Me gustaba actuar, mostrarme, hacer obras de teatro en la escuela. Sumado a todo esto, me iba bien en el colegio y más si tenía que filmar un corto o hacer alguna actividad por el estilo. Por eso no llegué a sufrir tanto el acoso porque todos querían hacer el trabajo conmigo (risas). La idea era ´No lo vamos a tratar mal porque si lo tratamos bien vamos a aprobar´".

Más allá de producir videos explicativos, entrevistas a celebridades y realizar su propio podcast, Magnus ya pasó por una etapa de cantante que lo llenó en términos artísticos, pero le exigió demasiado. "Del 2009 al 2019 hice música como una carrera. Pasaron cosas muy lindas, logré tocar en Cosquín Rock, en Personal Fest, Club Media Fest, pude telonear a un montón de bandas... Recuerdo eventos muy lindos y grandes, pero después me pasó que, con la profesionalización de la música, empecé a tener ciertas presiones que me empezaron a jugar en contra".

Por último, cuenta que "cuando hacés un evento es ir a vender entradas y estás pensando hasta último momento 'Que no me llueva, que no haya ningún evento grande en ese momento que me pinche el mío, que no haya un paro, que no haya nada meteorológico que me complique´. Ahora que ya me instalé en YouTube pensé que quiero volver pero tomándomelo más relajado para poder disfrutarlo".