Luto en las redes: murió una reconocida influencer tras someterse a una cirugía estética La joven de 22 años subía diariamente contenido que era consumido por casi un millón de seguidores. En su último video contó cómo fue su recuperación tras hacerse una cirugía de mastopexia. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte. Agregar C5N en









Se trata de Maria Eduarda Alves dos Santos conocida como "Duda Alves"

Conmoción tras la muerte de Maria Eduarda Alves dos Santos, la joven Tiktoker e influencer concida como "Duda Alves". La joven de 22 años se había sometido recientemente a una cirugía de mastopexia y compartía su recuperación en sus redes.

La influencer que tenía más de 745.000 seguidores en TikTok, falleció a principios de la semana y la triste noticia de su muerte fue confirmada por amigos y familiares. Por el momento no se reveló la causa del fallecimiento.

Duda contó que se volvió viral en redes de casualidad ya que los videos que subía no eran con la intención de conseguir tantos seguidores.

Imágen compartida por Instagram/@alvesdudasr El último clip habló sobre la cirugía estética que se sometió de mastopexia, reducción de senos, y contó sobre cómo llevaba su recuperación y explicó los motivos por el que se operó.

Sus amigos más cercanos la despidieron en redes sociales, como Sarah Mahdavi compartió un mensaje: "Duda, además de ser mi mejor amigo, era mi familia, mi amor y todo lo que jamás podría haber imaginado. Les pido que respeten el dolor que estamos sintiendo".