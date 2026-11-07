Luto en la televisión: murió una querida actriz, protagonista de Beverly Hills 90210

A los 50 años murió la actriz y modelo Kimmarie Johnson después de permanecer varios días internada por un "evento cardíaco". Era reconocida en la industria por protagonizar papeles en "Beverly Hills, 90210" y "Dude, Where's My Car?", entre otros.
La artista permanecía internada hacía una semana por complicaciones cardíacas. Tenía 50 años y una larga trayectoria tanto en cine como en la pantalla chica. Sus colegas y seguidores la despidieron en redes sociales.
A los 50 años murió la actriz y modelo Kimmarie Johnson después de permanecer varios días internada por un "evento cardíaco". Era reconocida en la industria por protagonizar papeles en "Beverly Hills, 90210" y "Dude, Where's My Car?", entre otros.
Según explicó el portal TMZ la actriz fue internada de urgencia el 27 de octubre pasado, donde los doctores le diagnosticaron una "aneurisma cardíaco".
Con el correr de los días su estado de salud no mejoró y su familia confirmó su fallecimiento. "Ella irradiaba una luz tan fuerte y brillante", expresó su sobrina Rhonda Scott en un comunicado.
"La gente que entraba en contacto con ella sentía nada más que energía positiva. La extrañaremos enormemente y seguiremos honrando su vida para siempre", remarcó.