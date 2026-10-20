Preocupación por la salud de un protagonista de El Chavo del 8: ya dejó preparado su testamento A sus 77 años, el actor será sometido a una riesgosa cirugía donde le rectificarán la columna vertebral. "Es en junio. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario", escribió a sus fans en redes sociales. Agregar C5N en









El elenco principal de la Vecindad de El Chavo.

Édgar Vivar, el querido actor que dio vida al inolvidable Señor Barriga en El Chavo del 8, anunció que en junio deberá someterse a una delicada operación de columna vertebral. El procedimiento lo obligará a retirarse de la actividad artística por un tiempo y, por si no sale bien la cirugía, el actor dejó preparado un testamento.

A sus 77 años, Vivar enfrenta un grave problema de salud que lo obliga a ingresar a quirófano en los próximos meses. Si bien la recuperación es larga, el actor ya dejó todo preparado por si la operación no resulta como los médicos esperan. "Es en junio. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea. Mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Y espero que me sigan viendo también ustedes", expresó en el programa Viva la alegría.

"Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo", explicó Vivar, y agregó que ya realizó un testamento para dejar sus asuntos ordenados antes de que su salud empeore o en el hipotético caso de que no salga con vida de la cirugía.

El mal momento de El Señor Barriga La vida de Édgar Vivar: antes de ser El Señor Barriga, fue médico Antes de convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana, Édgar Vivar tuvo un recorrido muy distinto. Se recibió de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se especializó en obstetricia y ginecología. Durante un tiempo ejerció la profesión, combinando guardias y consultas con su pasión por el teatro, que había comenzado en su etapa universitaria.

Ese vínculo con las artes escénicas lo llevó a participar en obras locales, hasta que en 1970 Roberto Gómez Bolaños lo convocó para sumarse a su equipo. La propuesta fue un punto de quiebre: las giras internacionales y las exigencias de la televisión terminaron por inclinar la balanza hacia la actuación, dejando atrás la medicina.

De aquellos años de guardapolvo y maletín, Vivar conservó un detalle entrañable: el portafolio que luego se transformó en parte esencial de su caracterización como el cobrador de la renta en El Chavo del 8. Así nació el actor que marcaría a generaciones con personajes entrañables como el Señor Barriga y Ñoño en La Vecindad del Chavo. Con más de cinco décadas de trayectoria, Vivar consolidó una carrera versátil y querida, desde personajes icónicos hasta ser la voz de grandes películas de Hollywood.