Lucila "La Tora" tras ser eliminada de Gran Hermano 2022: "Estoy con ganas de revancha"

"Estoy tranquila, con ganas de revancha. ¡Te juro que sí! No me importa nada" , detalló la Tora ante la pregunta del conductor del ciclo, Santiago Del Moro, sobre su reacción por haber tenido que dejar la casa más famosa del país.

Al momento de encontrar las causas que generaron su salida, Lucila apuntó hacia su carácter y se comparó -sin mencionarla- con Juliana: "Por la honestidad y por las formas, sé que muchas veces choca. Prefiero ir más por la forma de Tora a estar 'besito y besito'. Pero sí, me costó caro ser tan directa".

La Tora observó diferentes fragmentos en los que sus compañeros la criticaron y, en algunos casos, celebraron su salida. Sin embargo, ella dijo no estar afectada por esa situación porque no le sorprende la actitud de Juliana, Maxi y Coti: "Conecté con los que quise y no lo hice con los que no me cerraban".

"No fue una broma"

Lucila se refirió a su enojo con Alfa, luego que le hiciera un comentario sexual de mal gusto a Coti por el cual fue sancionado con la nominación: "No fue una broma. Si una chica te dice que no, es no. ¡Lo voy a discutir con quién sea! Lo hablé con él al otro día de la discusión, porque ese día estaba enfurecida y me lo quería comer".