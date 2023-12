Lucía Maidana de Gran Hermano contó las torturas que vivió con su familia y Juliana Furia tuvo una sentida reflexión

La exfutbolista explicó por qué no tiene relación con su padre y lo que marcó eso en su vida. Su compañera la hizo sentir mejor.

Antes de la gala de eliminación del lunes en Gran Hermano , Lucía Maidana se abrió ante sus compañeros y contó las torturas que sufrió de parte de su padre , quien no la acepta por su sexualidad. Pero recibió una inesperada reflexión por parte de Juliana Furia.

La salteña contó que su padre no se lleva bien con su novia: "Mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar. ¿Sabían ustedes que hay centros de 'conversiones'? Tipo que te 'convierten' ".

Y relató su terrible navidad: “A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te 'curaba'. No sé qué te harán, pero a mí me dijeron electroshock, todas esas cosas. En mi familia pertenecen a un lugar de elite donde los socios solo pueden ser hombres. A los 15 años tenés un baile en el que un chico te tiene que invitar. Se llama el 'baile de jovencitas'".

Lucía Maidana Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Ante esto, Furia tuvo una reflexión emotiva: “Vino con la impronta de 'a mi papá nunca le gustó quién soy y ahora me va a tener que ver'. Vino con su impronta y en esta casa todos la aman. Así que nos importa un carajo que tu viejo no te quiera o que no le guste lo que estás haciendo. La gente te ama flaca. ¿Entendés? Corta la bocha".

“El cristianismo, desde mi parte, quiero que básicamente habilite la sección LGTB, así nos dejamos de romper las pelotas todos. Hagan un anexo en la biblia. Muchas gracias Lucía por entrar a esta casa porque necesitábamos a una lesbiana como la gente. Gracias", expresó Juliana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/itslautrolo/status/1739382890398372016&partner=&hide_thread=false “Nos importa un carajo que tu viejo no te quiera, o que no le guste lo que hagas, la gente te ama flaca, muchas gracias lucia por entrar a esta casa porque necesitábamos una lesbiana como la gente”



AMO QUE FURIA DIGA TODO LO QUE PENSAMOS #GranHermano pic.twitter.com/n39x69D19f — lautaro (@itslautrolo) December 25, 2023

Gran Hermano 2023 en vivo: Axel es el segundo eliminado

La edición 2023 de Gran Hermano comenzó a ganarse la atención del público y a dos semanas de su comienzo, este lunes de navidad se vivió la segunda gala de eliminación con la conducción de Santiago del Moro. Finalmente, con el 54,3% de los votos, quien debió abandonar la casa fue Axel Klekaylo y su eliminación desconcertó a todos los participantes que esperaban que sea Juliana la elegida para irse.

Axel Klekaylo, el joven de 23 años oriundo de Misiones, obtuvo el mayor porcentaje de los votos del público y se convirtió en el segundo eliminado de esta edición. Además, con su eliminación, ocurrió algo que nunca había pasado en el reality en Argentina: los dos primeros eliminados fueron hombres.